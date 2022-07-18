Uniper и RWE получили письмо «Газпрома» о форс-мажоре по поставкам газа

Немецкие энергоконцерны Uniper и RWE получили от «Газпрома» письма о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам газа, передает Reuters.

По данным агентства, RWE отказалась комментировать детали или юридическую позицию компании.

Ранее сообщалось, что немецкий энергоконцерн Uniper получил от «Газпрома» письмо о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам газа.

Компания посчитала такое объяснение необоснованным и официально отклонила требование о форс-мажоре.

До этого Uniper начала отбор газа из своих хранилищ и уведомила потребителей о возможном повышении цен. Согласно имеющейся информации, компания пошла на такие меры на фоне сокращения поставок газа из России.

Также 18 июля Uniper полностью использовала существующую кредитную линию KfW в размере 2 млрд евро и подала заявку на ее продление. Сейчас переговоры между правительством Германии и Uniper о стабилизационных мерах продолжаются. Дата их окончания не уточняется.