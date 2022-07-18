В США рекомендовали отменить пошлины на азотные удобрения из России

Комиссия США по международной торговле порекомендовала отменить антидемпинговые пошлины на азотные удобрения из России, основываясь на постановлении о том, что они не несут угрозы для американской индустрии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Карбамидно-аммиачные смеси из России и Тринидада и Тобаго не несут урона американской индустрии», — заявили в ведомстве.

Ранее Минфин США разрешил некоторые транзакции с РФ, связанные с медициной и удобрениями. Разрешены транзакции, связанные с производством, изготовлением, продажей или транспортировкой сельскохозяйственных товаров и оборудования, лекарств, а также медицинских изделий. Помимо того, послабления коснулись запасных частей, комплектующих к ним и обновления программного обеспечения для медицинских устройств.

Также министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен говорила, что за проблемы в мировой экономике, которые сейчас возникли, несет ответственность Россия.