Боррель: постпреды стран ЕС начали работу по оформлению нового пакета санкций против РФ

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что постоянные представители стран ЕС на заседании COREPER II 18 июля начали работу по финальному оформлению нового пакета санкций против России, передает ТАСС.

«COREPER II сейчас начал работу, чтобы финализировать, называйте это новыми санкциями или новым пакетом, или усилением мер против России», — сказал Боррель.

COREPER — это Комитет постоянных представителей в Европейском Союзе, состоящий из глава или заместитель главы миссии из стран-членов ЕС в Брюсселе. COREPER II состоит из глав миссий (Чрезвычайный и Полномочный Посол) и занимается в основном политическими, финансовыми и вопросами внешней политики.

Ранее Боррель заявлял, что новые санкции ЕС не остановят боевые действия на Украине, но создадут много экономических проблем России.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в новый пакет санкций ЕС против России вошли 48 физических лиц. По его словам, в санкционный список включены один из вице-премьеров и региональные политики РФ, а также девять организаций. Санкционный пакет будет включать в себя запрет на торговлю золотом и товары двойного назначения, а также ограничения на госзакупки и прием депозитов, запрет на бухгалтерские услуги и аудит, добавил он.