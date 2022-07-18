Reuters: в США положительно оценили переговоры с Индией по лимиту цен на нефть из РФ

Переговоры с Индией по поводу ограничения цен на нефть из России можно назвать «обнадеживающими». Об этом заявила глава минфина США Джанет Йеллен, передает Reuters.

«Посмотрим, что из этого выйдет. Разговоры, которые я вела с индийской стороной, в целом обнадеживают», — отметила Йеллен.

Один из источников агентства указал, что Индия во время переговоров не давала никаких обещаний и заявлений по поводу ограничения цен на нефть из России. Однако особой враждебности к этой идее также не было.

14 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы «группы Семи» (G7) установить потолок цен на нефть из России могут привести к росту цен на нее.