В бундестаге призвали готовиться к роспуску НАТО

Европейскому союзу следует готовиться к роспуску НАТО и проводить свою политику, которая не будет требовать от стран-членов отказываться от своих интересов в угоду США. Об этом заявила депутат бундестага ФРГ от Левой партии Севим Дагделен в интервью китайской газете Global Times.

«Нашей долгосрочной задачей должен стать роспуск НАТО и его замена системой коллективной безопасности, которая будет всецело нацелена на разоружение и сотрудничество», — высказала мнение парламентарий.

По ее словам, интересы Евросоюза и США по ситуации на Украине полностью противоречат друг другу. Так, Соединенные Штаты «готовы воевать до последнего украинца ради военного поражения России». ЕС не следует подстраиваться под интересы и стратегию Вашингтона, считает Дагделен.

Она отметила, что текущая ситуация демонстрирует то, что мир в Евросоюзе нельзя гарантировать без учета интересов России.

Депутат добавила, что международному сообществу необходимо отказаться от методов и мышления холодной войны, а также от конфронтации.

Ранее сообщалось, что в Испании призвали НАТО к роспуску из-за продвижения милитаристской логики.