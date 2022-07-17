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WSJ: Абрамович потребовал от ЕС $1 млн из-за санкций

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Бизнесмен Роман Абрамович в своем иске против Совета ЕС потребовал у Брюсселя внести $1 млн в созданный им после продажи футбольного клуба «Челси» благотворительный фонд. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что санкционные меры против Абрамовича являются нарушением его основных прав, которые защищаются Евросоюзом, членом которого является Португалия, где у бизнесмена есть гражданство.

Издание подчеркивает, что предприниматель недавно нанял адвоката в Соединенных Штатах, где на него не распространяются санкции. Отмечается, что при этом, в прошлом месяце власти США выдали ордер на арест двух принадлежащих Абрамовичу самолетов, поскольку бизнесмен нарушил более широкие санкции, вылетев на территорию Российской Федерации.

Ранее режиссер Кирилл Серебренников объяснил свой призыв снять санкционные меры с предпринимателя Романа Абрамовича тем, что тот оплатил лечение режиссера Андрея Звягинцева в Германии, которого на несколько недель ввели в искусственную кому во время лечения от коронавируса в Германии.

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