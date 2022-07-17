YLE: финны зимой могут столкнуться с временными отключениями электроэнергии

Электросетевой оператор Финляндии Fingrid сообщает о возможности временного снижения потребления электроэнергии для бытовых потребителей в зимний период из-за возможного дефицита энергоносителей. Об этом пишет издание Yle.

«При нехватке электроэнергии потребление может быть снижено максимум на два часа. Отключения, запланированные заранее, будут чередоваться», — говорится в сообщении компании.

По информации издания, возможный дефицит электроэнергии связан с отказом от экспорта российских энергоносителей — нефти и газа. В данный момент заместить их крайне трудно. Сообщается, что отключение электроэнергии — это крайняя мера, к которой прибегнут только чрезвычайных ситуациях.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что газохранилища страны пока недостаточно заполнены для того, чтобы пережить зиму без поставок из России. Мюллер также подчеркнул, что сейчас многое зависит от того, пойдет ли газ и в каком количестве по «Северному потоку», который был остановлен для проведения работ по техническому обсаживанию с 11 по 21 июля.