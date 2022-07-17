Politico: Запад оставил себе крупную лазейку в санкциях для покупки золота из России

Западные страны оставили себе крупную лазейку в антироссийских санкциях, так как Еврокомиссия (ЕК) не включила готовые ювелирные изделия из российского золота в новый пакет мер, сообщает Politico.

Авторы издания уверяют, что в Евросоюзе запретят российское золото в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также монеты, различные отходы или лом золота, но не ювелирные украшения.

«В проекте пакета санкций, который еще должен быть одобрен странами ЕС, говорится, что «запрещается покупать, импортировать или передавать, прямо или косвенно, золото, если оно происходит из России или было вывезено из России в Союз или в любую третью страну. В проекте не указано золото в виде ювелирных изделий, таких как золотые цепочки или золотые кольца. Это может оставить дыры, которые помогут деньгам течь в кремлевскую казну», — отмечают журналисты.

Кроме того, в статье подчеркнули, что ежегодно Россия экспортирует золото на миллиарды евро. Так, в 2019 году около 90 процентов российского экспорта золота пришлось только на Великобританию, покинувшую ЕС.

Ранее бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал новые санкции против России бессмысленными.