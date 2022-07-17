Экономист Сарийски: низкий курс евро катастрофичен для США и ЕС, но выгоден Путину

Экономист Григор Сарийски заявил, что низкий курс евро, который впервые с 2002 года опустился ниже стоимости американского доллара, катастрофически повлияет на экономики Евросоюза (ЕС) и США, но будет выгоден для России и уже принес ей больше денег. Об этом он сообщил в беседе с Bulgaria ON AIR.

«Такой низкий курс — катастрофа как для европейской, так и для американской экономики. Будут предприняты согласованные усилия по достижению паритета. Почти половина импортеров ЕС получают прибыль», — сказал Сарийски и пояснил, что курс валюты в данное время неблагоприятен для европейских производителей, так как они платят в долларах, а экспортируют в евро.

При этом, как считает специалист, сложившаяся ситуация выгодна для Москвы. По его словам, в этом году Болгария «заплатила президенту России Владимиру Путину и его окружению на два млрд больше», потому что евро дешевеет, а цены на топливо растут.

«Нам стоит привыкать к тому, что топливо стало дорогим. Санкции привели к увеличению финансирования российской экономики намного больше, чем раньше», — указал он.

По мнению Сарийского, такая низкая ставка является катастрофой для европейской и американской экономик. Он подчеркнул, что в этом случае необходимо предпринять согласованные усилия, чтобы приблизить ставку к паритету.

Он считает, что у Европы сейчас нет способов остановить инфляцию, которая в еврозоне составляет около 9%, и она продолжит расти. Специалист добавил, что попытка контролировать инфляцию путем быстрого повышения процентных ставок приведет только к еще большей инфляции.

Днем 13 июля впервые почти за 20 лет, с декабря 2002 года, в ходе торгов европейская валюта оказалась дешевле американской. По информации Forex Capital Markets, курс евро в моменте достигал 0,9999 доллара. Экономисты ничего удивительного в этом не увидели, объяснив, что европейский Центральный банк, в отличие от американской Федеральной резервной системы, не спешит поднимать ключевую ставку.