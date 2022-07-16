Le Monde: во Франции опасаются остановки производств из-за дорогого газа и электричества

Во Франции промышленники опасаются увеличения расходов и даже остановки производства из-за растущих цен на электричество и газ, пишет La Monde.

«В 2021 году наш советник по энергетике рекомендовал заключить контракт по 80 евро за МВт на 2022 год, но я тогда решил, что это слишком дорого. Сейчас же спотовые цены в 19 раз выше, чем традиционный тариф за электроэнергию с АЭС по 42 евро», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе разрабатывают ряд экстренных экономических мер на случай внезапной возможной остановки поставок российского газа. В числе мер указано проведение информационной кампании по сокращению использования отопительных систем и переход на другие виды топлива в промышленности и в энергетике.

Предложения могут на треть сократить воздействие внезапного нарушения поставок топлива. В настоящее время российская сторона поставляет на территорию Евросоюза менее 30% от среднего показателя с 2016 по 2021 год.

Документ планируют принять 20 июля. Его содержание могут изменить к этому дню.