Минфин США отменил некоторые санкции против России

Минфин США ослабил часть санкций против России и разрешил некоторые транзакции, пишет РИА «Новости».

Разрешены транзакции, связанные с производством, изготовлением, продажей или транспортировкой сельскохозяйственных товаров и оборудования, лекарств, а также медицинских изделий. Помимо того послабления коснулись запасных частей, комплектующих к ним и обновления программного обеспечения для медицинских устройств. Аналогичные меры приняты в отношении профилактики, диагностики или лечения COVID-19. Это касается исследований.

Речь идет о минеральных и органических удобрениях, семенах для посева, продовольственных товарах для людей и животных, репродуктивных материалах для животноводства, а также лекарствах и медиоборудовании.

Кроме того, из-под санкций выведена бывшая «дочка» «Газпрома» Gazprom Germania GMBG.

В марте Минфин США снова обновил генеральную лицензию, уточнив правила ввоза российских товаров и вывоза американских товаров в Россию. Там утверждалось, что операции с указанными товарами будут запрещены, если в обработке транзакций каким-либо образом задействованы Банк России, Фонд национального благосостояния (ФНБ), Минфин РФ или любой из находящихся под санкциями российских банков.

Источники газеты «Коммерсантъ» тогда предполагали, что решение вывести удобрения из-под санкций США могли принять из-за дефицита удобрений на мировом рынке, причиной которому стали логистические проблемы. Три крупнейших контейнерных перевозчика – MSC, Maersk и CMA CGM – прекратили с 1 марта перевозить грузы из России. И хотя поставки продолжаются за счет компаний поменьше, иностранные потребители удобрений опасались дефицита.

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