«Известия»: Россия с октября может запретить въезд фур из ЕС

Россия в качестве ответ на санкции Евросоюза может запретить въезд фур из ЕС с 1 октября. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники на рынке грузоперевозок.

«Решение о запрете сейчас прорабатывается на уровне правительства. Проекты нормативно-правовых документов разрабатывает Минтранс», — рассказал один из источников, отмечая, что указанная дата «звучала только устно».

Издание также уточнило, что, согласно поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова, нормативно-правовые акты по запрету должны быть подготовлены до 1 августа.

Ранее восемь ассоциаций производителей продуктов питания обратились к российскому премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не запрещать ввоз в страну пищевых ингредиентов автотранспортом из Европы.

16 апреля вступил в силу запрет нахождения российских и белорусских грузовиков на территории Евросоюза. По данным Financial Times, водители пытались покинуть границы ЕС до начала действия санкций, но выезд растянулся на срок от трех до десяти дней, а протяженность очереди превысила 40 км.