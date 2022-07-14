Путин подписал указ, который разрешает продавать древесину, ставшую вещдоком

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий по решению суда передавать изъятую незаконно заготовленную древесину или необработанные лесоматериалы на реализацию, утилизацию или уничтожение до вступления приговора в силу. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Поправки внесли в ст. 27 КоАП РФ. По действующим нормам, вещественные доказательства по делам, связанным с незаконно изготовленной древесиной, в случае необходимости фотографируются и приобщаются к остальным материалам. При этом судья или другие заинтересованные стороны обязаны обеспечить сохранность вещдоков до разрешения дела.

По замыслу разработчиков, закон поспособствует сокращению сроков хранения такой древесины. Это позволит уменьшить связанные с этим траты, сохранить потребительские свойства дерева и реализовать по прямому назначению.

В мае сообщалось, что в первом квартале 2022 года объем заготовки древесины уменьшился на 2,4%, до 68,9 млн куб. м из-за запрета на экспорт из страны необработанного дерева, а также древесного сырья для фанеры.