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Путин подписал указ, который разрешает продавать древесину, ставшую вещдоком

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Лилиана Белокопытова

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий по решению суда передавать изъятую незаконно заготовленную древесину или необработанные лесоматериалы на реализацию, утилизацию или уничтожение до вступления приговора в силу. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Поправки внесли в ст. 27 КоАП РФ. По действующим нормам, вещественные доказательства по делам, связанным с незаконно изготовленной древесиной, в случае необходимости фотографируются и приобщаются к остальным материалам. При этом судья или другие заинтересованные стороны обязаны обеспечить сохранность вещдоков до разрешения дела.

По замыслу разработчиков, закон поспособствует сокращению сроков хранения такой древесины. Это позволит уменьшить связанные с этим траты, сохранить потребительские свойства дерева и реализовать по прямому назначению.

В мае сообщалось, что в первом квартале 2022 года объем заготовки древесины уменьшился на 2,4%, до 68,9 млн куб. м из-за запрета на экспорт из страны необработанного дерева, а также древесного сырья для фанеры.

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