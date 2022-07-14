Объем незаконного оборота пива в России превысил 1,5 млрд литров за 2021 год

Доля нелегального оборота в категории пива в 2021 году составила почти 17%, превысив 1,5 млрд литров. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель генерального директора Национального научного центра компетенций (ННЦК) Байсолт Хамзатов.

«ННЦК совместно с Роскачеством провели масштабное исследование пивного рынка и выявили, что доля незаконного оборота в этой отрасли в 2021 году составила 16,6% от конечных продаж. Суммарный объем незаконного оборота оценивается в 1,568 млрд литров», — отметил Хамзатов.

По его словам, потери бюджета от данной нелегальной продукции в 2021 году составили 30 млрд рублей. При этом почти вся незаконная продукция приходится на малых и средних игроков рынка, которые не уплачивали акцизы и другие обязательные платежи.

Он добавил, что сейчас необходимо выработать комплекс мер, чтобы обелить отрасль. Поэтому надо вовлечь наибольшее число участников рынка, которые должны занять конструктивную позицию для наведения порядка.

19 мая «Известия» со ссылкой на законопроект написали, что Минфин подготовил поправки в законодательство, согласно которым с 1 января 2023 года за контрабанду алкоголя и табака из Евразийского экономического союза будут наказывать на основе Уголовного кодекса России.