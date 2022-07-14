Moody's заявило о сложности для ФРГ сократить зависимость от газа из России к 2024 году

Германии будет сложно достигнуть цели по сокращению до 10% зависимости от газа из России к 2024 году. Об этом сообщается на сайте Международного рейтингового агентства Moody's.

«Достижение цели в 10% означает замену около 42 миллиардов кубических метров, что будет непросто», — отметили в публикации.

В агентстве добавили, что Германия уже постепенно начала снижать зависимость от поставок газа из России. Например, зависимость в 60% в 2020 году упала до 35% к середине апреля. Италия же, благодаря трубопроводам, уже сможет оказаться от газа из России в 2025 году.

По данным Moody's, при отказе Россией поставлять газ после окончания планового ремонта «Северного потока», нагрузка на экономику Германии вырастет от 3 до 6%, а для Италии этот показатель будет на уровне 1-3% ВВП.

Ранее в четверг Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) спрогнозировало, что цены на газ в Германии вырастут как минимум в три раза уже в 2023 году. В связи с чем немецким жителям посоветовали более активно сокращать расход данного вида топлива.