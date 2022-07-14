В США намерены рекордно увеличить уровень добычи нефти в 2023 году

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о рекордном увеличении уровня добычи нефти в США в 2023 году. Об этом он рассказал в эфире телеканала CNN.

«Мы на пути к тому, чтобы добывать больше нефти дома в следующем году, на исторических уровнях», — пояснил Кирби.

По словам политика, президент США Джо Байден с нетерпением ожидает обсуждения темы добычи нефти с мировыми лидерами.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо и глава украинского минфина Сергей Марченко обсудили установление предельной цены на российскую нефть.

Также Соединенные Штаты призвали Китай и Индию присоединиться к сделке по установлению «потолка» цен на российскую нефть. США видят в ограничении цен на российское сырье возможность для Китая и Индии сделать что-то в международных интересах, чтобы меньше платить за импорт энергоресурсов.