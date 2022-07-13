Канада может в любой момент отозвать соглашение по ремонту турбин для «Северного потока»

Канада за ближайшие два года может отремонтировать пять турбин Siemens, предназначенных для газопровода «Северный поток», однако сохраняет за собой право отозвать соглашение в любой момент, сообщает газета Globe and Mail.

Информацию об этом сообщил один из чиновников министерства внутренних дел, оставшийся анонимным. Министерство иностранных дел Канады предоставило компании Siemens Energy возможность воспользоваться исключением из санкций в течение двух лет.

Турбину для «Северного потока», которую ранее не удалось бы отправить из Канады в Германию из-за санкций, доставляют в Европу, обратили внимание в СМИ.

Ранее газета Globe and Mail сообщила, что Канада сможет обслужить еще 5 турбин РФ для «Северного потока».