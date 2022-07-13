МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США в 2022 году до 2,3%

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту ВВП Соединенных Штатов на 2022 год до 2,3%. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что МВФ понизила прогноз по росту ВВП США по сравнению со своими апрельскими оценками на 1,4% и 1,3% в нынешнем и следующем году.

В докладе МВФ отмечается, что члены исполнительного совета организации пришли к заключению, что избежание рецессий в Штатах становится все более затруднительным, а «вторжение Российской Федерации на территорию Украины, затяжная пандемия коронавируса и ограничения с поставками создают дополнительные проблемы».

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что в 2023 году может возникнуть мировая рецессия.

Среди предпосылок для возникновения рецессии Георгиева называет рост инфляции, замедление экономического развития Китая и санкции в отношении России.

Отмечается, что инвесторы все более обеспокоены рисками возникновения рецессии. Об этом сигнализирует кривая доходности казначейства США.