Посол России в Бразилии заявил, что Москва и Бразилиа обсуждают поставки энергоносителей

Профильные ведомства и компании России и Бразилии активно обсуждают вопрос поставок энергоносителей. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.

«Переговоры между российскими и бразильскими министерствами энергетики, между компаниями, которые занимаются поставками энергоносителей, идут», — сказал дипломат.

Лабецкий добавил, что в скором времени заинтересованные стороны должны увидеть положительные результаты переговоров.

Накануне президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его страна ведет переговоры с Россией о покупке дизельного топлива. По его словам, Бразилиа будет покупать у Москвы это топливо по гораздо более выгодной цене, чем нефтегазовая компания Petrobras импортировала раньше из других стран.

На прошлой неделе сообщалось, что Бразилия не поддержит инициативу стран «Большой семерки» установить ограничения закупочной цены при импорте российской нефти. Латиноамериканская страна не входит в G7, поэтому может не следовать внутренним решениям альянса.