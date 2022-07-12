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Андрей Воробьев проверил ход строительства Мытищинской хорды

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Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства Мытищинской хорды – автодороги «Виноградово – Болтино – Тарасовка», которая реализуется в рамках концессионного соглашения.

Он отметил, что Мытищинская хорда разгрузит Дмитровку, Ярославку, Осташковское шоссе, которые сегодня работают на пределе.

«По сути, это дублер северного участка МКАД протяженностью 16,1 км - первый проект, который уже строится по концессии. Сдать дорогу должны в 2024 году. На территории Московской области реализуется 47 проектов – и федеральных, и региональных. Идет мощная модернизация федеральных трасс. Это и М-12 «Москва-Казань», первый участок которой будет запущен в конце года, и М-5 «Урал». У нас большая программа по региональным дорогам. Все это возможно благодаря президентскому проекту развития Московского транспортного узла и грантам, которые мы получаем в форме кредитов и дополнительных ресурсов», — добавил Воробьев.

Отмечается, что работы выполняются на 11-ти из 16-ти километров. Готовность объекта составляет порядка 25%. Сейчас строится мост через реку Чанка и три транспортные развязки - с Афанасовским и Пироговским шоссе, а также в районе поселка Мебельная фабрика.

Напомним, работы на объекте начались в 2020 году. Новая дорога пройдет от Дмитровского до Ярославского шоссе. Расчетная скорость движения составит 110 км/ч. Это первая концессия Правительства Московской области по строительству дорог с привлечением средств инвестора.

Предполагается, что реализация проекта позволит перераспределить транспортные потоки, выведет часть транзита из городского округа Мытищи и Пушкинского, на 20-30% разгрузит Ярославское, Дмитровское и Осташковское шоссе. Это повысит безопасность дорожного движения, и обеспечит транзиту быстрый и комфортный проезд. Дорога улучшит транспортную доступность для 850 тыс. жителей Подмосковья.

Стоимость проезда будет установлена, когда завершится строительство. Планируется разработать систему лояльности для оплаты проезда по транспондеру.

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