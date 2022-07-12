Аналитик Зельцер заявил о недостаточном ослаблении рубля

Рубль еще недостаточно ослаб, чтобы найти силы для разворота, хотя продолжает сдавать позиции уже две недели. Об этом «Прайм» заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Рубль, несмотря на ослабление последних двух недель, по-прежнему находится в восходящем тренде, а инвалюты в нисходящих формациях. Однако рубль даже недостаточно ослаб, чтобы искать силы для разворота», — отметил Зельцер.

По его словам, сейчас курс рубля постепенно становится более сбалансированным. Речь идет о том, что российский рынок сейчас адаптируется к импорту, замедляются темпы экспорта, появляется информация о возможном перезапуске бюджетного правила через валютные интервенции в дружественных валютах. Поэтому сильный рубль, который был в последние три месяца, пока не так актуален.

Он добавил, что доллар уверенно идет к курсу в 70 рублей. Это будет адекватным и удовлетворяющим запросы экспортеров и бюджета курсом валюты.

8 июля руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников заявил, что к концу 2022 года доллар может укрепиться до 75 рублей, поэтому в ближайшее время продавать валюту не стоит.