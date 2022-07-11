ЦИАН: рост цен на московскую недвижимость продолжится минимум до осени

Цены за квадратный метр на первичном рынке Москвы продолжат расти в ближайшие месяцы. Такой прогноз «Газете.Ru» дал руководитель «ЦИАН.Аналитика» Алексей Попов.

«В 1-м квартале 2022 года цены на новостройки росли (сохранялась тенденция их быстрого роста, сформировавшаяся после запуска программы льготной ипотеки). Во 2-м квартале они перешли к стагнации — резкое снижение спроса на фоне роста объема предложения вынудило застройщиков остановить индексацию цен. С высокой вероятностью этот тренд — медленный рост цен предложения сохранится в ближайшие 1-2 месяца», — предположил Попов.

Он также назвал столичные районы-лидеры по приросту средних цен на первичном рынке Москвы. В топ-3 попали: Алексеевский район, а также Кузьминки и Ростокино.

«За первые полгода 2022 года максимальный рост средних цен на первичном рынке зафиксирован в Алексеевском районе (+26%), Кузьминках (+23%) и Ростокино (+23%). Цены на новостройки в масштабе района часто меняются довольно быстро. Это связано с тем, что средняя цена может заметно измениться (как вырасти, так и упасть) при появлении или уходе отдельных проектов и корпусов из реализации», — резюмировал он.

Самыми популярными столичными районами, по его словам, стали: Сокол, Гагаринский и Куркино. Средняя стоимость квадратного метра там варьируется в пределах 280-448 тыс. руб.

«В лидерах — районы со сложившейся застройкой и развитой инфраструктурой в престижных секторах столицы. К примеру, в районе Сокол аудитория 1 объявления на 40% выше типового объявления по продаже столичной квартиры. Также в топ-3 вошли Гагаринский район, где много зеленых зон и преобладает сталинская застройка и Куркино, который несмотря на удаленность от центра (район находится за МКАД) стал популярным местом за счет низкой плотности застройки и развитой инфраструктуры», — отметил Попов.

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута ранее заявил, что стоимость квадратного метра жилья в Москве в июне составляла в среднем 250 тыс. руб. При этом он не исключил, что в ближайшие месяцы цены на первичном рынке столичной недвижимости могут вырасти на 10-15%.