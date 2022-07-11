Переработчики лома в России заявили о снижении спроса почти на треть в 2022 году

В 2022 году переработчики ожидают падения спроса на лом черных металлов на 30% из-за снижения закупок со стороны металлургов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на письмо директора ассоциации ломозаготовителей «Руслом.ком» Виктора Ковшевного министру экономического развития Максиму Решетникову.

В ассоциации подсчитали, что в период с января по май спрос на лом в России упал на 13%, до 8,84 млн тонн. При этом в июне падение спроса стало еще больше, то есть всего за месяц он уменьшился на 49%. По итогам же 2022 года спрос может сократиться на 30% и даже больше.

По словам Ковшевного, экспорт лома в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в период с января по май упал на 80%, до 244 тыс. тонн. Это произошло из-за повышения минимальной пошлины на экспорт до €100 за тонну, а также серьезного роста стоимости логистики, фрахта, проблем с банковскими расчетами и увеличенными затратами на расчетно-кассовое обслуживание с контрагентами из-за санкций.

Он добавил, что при текущих ценах на экспорт для рентабельности необходимо снизить пошлину до €15. При этом даже если ограничения по экспорту лома будут минимальными, его поставки в ЕАЭС все равно сократятся на 74% по итогам года.

В конце мая «РБК», ссылаясь на представителей отрасли, писали, что производство стали в России может сократиться и отрасль потерпит убытки из-за текущего налогового режима и курса рубля.