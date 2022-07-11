Bloomberg: «английский завтрак» в Британии подорожал на 18% за год

Стоимость «английского завтрака» в Великобритании за год выросла на 18% на фоне роста инфляции и подорожания энергоресурсов. Об этом сообщает Bloomberg.

«Полный «английский завтрак», как правило, включает в себя бекон, колбасу, яйца (сваренные вкрутую, яичницу или омлет), тосты и напиток (чай или кофе). Общая стоимость таких продуктов выросла до £19,1 (около $23)», — отметили в публикации.

По данным исследовательской фирмы Assosia, текущая сумма покупки продуктов для завтрака на £3 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты сошлись во мнении, что сейчас цены в Британии растут по всем направлениям, при этом инфляция продолжит расти и будет еще выше.

24 июня изданию The Telegraph эксперты рассказали, что Великобританию ждет ухудшение продовольственного кризиса после разрыва связей с Россией. В мае компании из Соединенного Королевства заплатили за товары первой необходимости на 10,3% больше, чем в 2021-м, а стоимость импортных продуктов питания выросла на рекордные за 14 лет 20,5%.