Уход Netflix вынудил россиян смотреть контент на пиратских сайтах

Большая часть аудитории Netflix после ухода стримингового сервиса с российского рынка вынужденно перешла на пиратские платформы. Об этом заявил заместитель генерального директора компании MediaHills Дмитрий Колесов, сообщает ТАСС.

«Как бы ужасно это ни звучало из уст человека, который язык индустрии, но, на мой взгляд, в основном аудитория Netflix вынуждена была перетечь на пиратские сервисы», — сказал Колесов, объясняя это тем, что «библиотека этого ушедшего сервиса, к сожалению, альтернативы, такого же разнообразия, не имеет».

В конце мая российские пользователи стримингового сервиса пожаловались, что без VPN Netflix больше не работает. До этого VPN нужно было использовать лишь для пополнения счета аккаунта и при регистрации нового пользователя.

Позднее стриминговый сервис подтвердил отключение платформы в России.

При этом компания потеряла почти 70% своей стоимости после того, как этой весной сообщила об уходе почти 200 000 подписчиков. Сообщалось, что Netflix готовится к волне увольнений, чтобы сократить расходы после проблем с акциями.