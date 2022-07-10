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Reuters: Саудовская Аравия не сможет долго сохранять высокие темпы добычи нефти

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Компания Saudi Aramco может нарастить суточную добычу нефти еще на 1 млн баррелей, но не сможет долго поддерживать этот уровень. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

«Если ситуация станет критической, то у Aramco есть мощности, чтобы относительно быстро вывести на рынок 1 млн баррелей нефти в сутки, но этот уровень добычи нельзя сохранять длительное время», — отметил один из собеседников агентства.

Другой же источник агентства указал, что компания не сможет добавить более 11 млн баррелей в сутки без разработки новых месторождений. При этом в самой компании Saudi Aramco запланировали увеличивать добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки к 2027 году.

Эксперты сошлись во мнении, что у компании сейчас мало или даже нет свободных мощностей, чтобы как-то увеличить добычу.

7 июля заместитель председателя правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что добыча нефти в рамках проекта «Сахалин-1» в связи с введенными ограничениями сократилась до 10 тыс. баррелей, то есть в 22 раза.

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