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Глава палаты экономики Австрии усомнился в целесообразности антироссийских санкций

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Depositphotos

Глава палаты экономики Австрии Харальд Марер выразил сомнение в целесообразности санкций в отношении РФ из-за ситуации на Украине, сообщает РИА «Новости».

В частности, Марер задался вопросом, были ли санкции достаточно «продуманы», а решение встать на сторону Украины назвал политическим.

По информации агентства, с критикой высказываний Марера выступили социал-демократы, право-либеральная партия NEOS, а также министр здравоохранения Австрии Йоханнес Раух, представляющий партию «Зеленых».

Уточняется, что правая Партия свободы поддержала Марера, заявив, что «санкции против России — это санкции против собственного народа и собственной экономики. Австрии лучше сегодня, а не завтра выйти из этой программы самоуничтожения».

Ранее в Турции заявляли, что рассчитывают на подвижки в решении зернового вопроса в ближайшие дни. Турция ведет переговоры с Москвой, Киевом и представителями ООН по решению вопроса и делает все возможное со своей стороны для безопасных поставок хлебных злаков.

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