В Румынии заявили, что хотят «играть ключевую роль» в восстановлении Украины

Министр экономики Румынии Флорин Спэтару заявил, что страна сыграет ключевую роль в восстановлении Украины, с которой европейское государство граничит с северной стороны. Об этом глава Минэкономики европейского государства сказал в эфире телеканала Digi 24.

«Мы будем играть ключевую роль во всей конфигурации реконструкции, скажем, на годы, на это будет выделена значительная сумма денег», — заявил Спэтару.

Глава Минэкономики считает задачу восстановления Украины обязанностью цивилизованного европейского общества. Он заявил, что все страны Евросоюза должны внести свой вклад в это дело.

Спэтару также напомнил, что правительство Румынии обеспечило тысячам украинских беженцев возможность трудоустроиться и интегрироваться в общество. Это он назвал основой для восстановления восточноевропейского государства, поскольку «в какой-то момент эти люди вернутся на Украину и продолжат работать».

В середине мая румынский министр экономики заявил, что в стране задумались о реиндустриализации государства, в том числе за счет переноса на территорию страны предприятий с Украины.