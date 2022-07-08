В Госдуме предложили запретить обслуживать счета работающих через запрещенные сайты

Группа депутатов Государственной думы Российской Федерации и сенаторов Совета Федерации РФ подготовила и внесла на рассмотрение в ГД поправки в закон о противодействии отмыванию денег, которыми предлагается запретить банкам обслуживать счета клиентов, оказывающих услуги с помощью запрещенных сайтов. Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке к поправкам отмечается, что запрет не будет распространяться на сайты, упомянутые в реестре, к которым не ограничен доступ. В ином случае это может затронуть сервисы VK или Avito, отдельные страницы которых внесены в перечень Роскомнадзора. Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) и Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) внесены в реестр, и, согласно сервису Роскомнадзора по проверке блокировок, доступ к ним ограничен полностью.

Председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, который также участвовал в подготовке поправок, в комментарии изданию РБК отметил, что законопроект не связан с Instagram или Facebook. Депутат подчеркнул, что в случае введения этого предложения кредитным организациям предоставят доступ к реестру запрещенных сайтов, чтобы банки сами знали, с кем им нельзя работать. Например, они не смогут проводить операции с интернет-казино и другими порталами, предлагающими запрещенные услуги.

Ранее ирландская Комиссия по защите данных (DPC) запретила компании Meta (признана экстремистской организацией) передавать данные европейских пользователей в США. Если другие надзорные органы ЕС согласятся с постановлением DPC, Facebook и Instagram могут быть заблокированы на территории Европы.