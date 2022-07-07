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В Госдуму внесли законопроект об ограничении размера переплат по кредитам

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Depositphotos

Депутат нижней палаты парламента от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который предполагает введение предельной ежедневной ставки по потребительскому кредиту. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Законопроектом предлагается дальнейшее снижение предельного размера начислений до 100% от основного долга и снижение ежедневной процентной ставки до 15-кратного размера ставки рефинансирования», — сказано в документе.

По мнению Гусева, снижение предельного порога начислений до уровня 100% основного долга позволит многим заемщикам микрофинансовых организаций (МФО) платить по своим кредитам даже при максимально возможных начислениях.

Также депутат полагает, что инициатива повысит ответственность МФО при определении финансовых возможностей людей, которые собираются взять кредит, и снизит уровень не возвращенных займов.

Накануне Госдума приняла закон, согласно которому банки могут вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц.

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