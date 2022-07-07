Источник: сухогруз «Жибек Жолы» вошел в территориальные воды России

Сухогруз «Жибек Жолы» вошел в территориальные воды России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на AFP.

«Оно вошло в российские территориальные воды, но не приближалось к порту», — заявил неназванный турецкий чиновник.

Ранее член экипажа сухогруза говорил, что судно планирует покинуть стоянку в Турции. По его словам, корабль планирует выгрузить зерно на накопительное судно.

1 июля стало известно, что Украина попросила Турцию задержать сухогруз под российским флагом, который, как утверждается, перевозил украинское зерно из Бердянска.

Как заявлял советник президента Турции Ильнур Чевик, если будет доказано, что зерно на борту сухогруза «Жибек жолы» принадлежит Украине, то правительство страны может конфисковать его. Он отметил, что «в Кремле хорошо знакомы с правилами игры и прекрасно знают, что если они пытаются что-то незаконно вывезти, то это будет конфисковано».

В МИД РФ свою очередь сообщили, что сухогруз «Жибек Жолы» под российским флагом не задержан, а проходит стандартные процедуры на рейде турецкого порта Карасу.