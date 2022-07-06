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Южнокорейская верфь KSOE отказалась строить СПГ-танкеры из-за проблем с поставками деталей

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lngexports.com

Южнокорейская компания Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE, входит в холдинг Hyundai Heavy Industries Holdings) решила отказаться от контракта на строительство СПГ-танкеров из-за перебоев с поставками деталей. Об этом сообщает Yonhap News, ссылаясь на источники.

«KSOE отменила первоначальные контракты в соответствии с соглашением с либерийским грузоперевозчиком и подписала новые сделки из-за перебоев в поставках ключевых деталей», — отметили в публикации.

Источники агентства указали, что заказчиками отмененных контрактов могли быть компании из России.

Про данным агентства, сделки были заменены на контракты с более высокой ценой. Речь идет о том, что компания заключила два контракта на сумму более 940 млрд вон (свыше $640 млн) с зарегистрированным в Океании грузоперевозчиком на строительство трех СПГ-танкеров. При этом предыдущие контракты на сумму более $470 млн были отменены для фирмы из Либерии.

В конце мая Коммерсантъ», ссылаясь на источники, писал, что партнер «Новатэка», южнокорейская верфь Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), решила расторгнуть контракт на строительство трех СПГ-танкеров по заказу «Совкомфлота» для проекта «Арктик СПГ-2».

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