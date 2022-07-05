Путин назвал импорт кормов для животных в Россию глупостью

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Республики Мордовия Артема Здунова о наращивании отечественных производств кормов для домашних животных. об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы региона, сейчас производство кормов для домашних животных – это новое направление для инвестиций. Раньше почти все товары в данной категории были импортными, не так давно российская продукция начала поступать на рынок.

«Импорт корма для животных, да?» — переспросил Путин.

«Глупость, казалось бы, для России», — добавил глава государства, комментируя то, что в этой сфере нужен был импорт.

Здунов согласился с позицией Путина и отметил, что торговые сети надо обогащать российскими товарами.

Ранее сообщалось что цены на корм для собак в России выросли почти на четверть с февраля. Так, в начале февраля корм для собак стоил 450 рублей, с 14 по 20 марта — 533 рубля, а к июню цена выросла до 559 рублей.

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