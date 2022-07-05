В Британии промышленники хотят предупредить правительство о закрытии при нехватке газа

В Великобритании может закрыться часть предприятий, если холодная зима приведет к дефициту газа, а поставки из России прекратятся. Об этом говорится в материале Financial Times.

По информации издания, крупнейшие промышленные потребители энергии планируют предупредить правительство о том, что с приходом холодов часть заводов может остановиться из-за острой нехватки топлива, а также из-за чрезвычайных мер властей по ограничению его использования.

В Financial Times напомнили, что для энергоемких процессов, в частности, для производства стекла и керамики, непрерывная подача горючего имеет решающее значение.

Ранее сообщалось, что отказ Британии от импорта российских нефтепродуктов до конца 2022 года создаст в стране энергетический коллапс. Лондону придется доплачивать Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам около $30 за каждый баррель нефти, чтобы компенсировать топливный дефицит. Главными проигравшими от энергетической войны Британии и России станут рядовые британцы. Уже к маю этого года тарифы на электроэнергию вырастут на 40%, прогнозируют опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.