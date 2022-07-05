На сайте IKEA возникли сбои со стартом онлайн-распродажи

Сайт шведской мебельной компании IKEA работает со сбоями на фоне начала распродажи товаров со складов.

На сайте можно выбрать регион доставки, посмотреть товары, однако при их добавлении в корзину возникает ошибка.

«Что-то пошло не так, пожалуйста, попробуйте еще раз позже», — говорится во всплывающем сообщении при попытке добавить выбранную вещь в корзину.

Ранее в компании сообщили, что 5 июля в России начнется онлайн-распродажа товаров со складов. Товары можно купить только на сайте ретейлера и только до тех пор, пока они есть в наличии.

В марте 2022 года IKEA приостановила деятельность на территории России. В июне компания сообщила, что продает четыре фабрики в России и сокращает масштаб бизнеса в этой стране. При этом сотрудникам IKEA пообещали до конца лета выплачивать зарплату, а затем расторгнуть контракты по соглашению сторон с единовременной выплатой нескольких зарплат.

В конце июня ретейлер устроил закрытую распродажу остатков товаров среди сотрудников. В связи с этим в России активизировались мошенники: так, в Москве было возбуждено несколько уголовных дел после того, как граждане отправляли якобы продавцам товаров IKEA деньги, а те исчезали.