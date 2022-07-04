Bloomberg: цена на газ в Европе выросла из-за забастовки в Норвегии

Очередное повышение цены на газ в Европе произошло из-за забастовки рабочих в Норвегии. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на Норвежскую нефтегазовую ассоциацию (NOG).

Из-за забастовки профсоюза управленческого персонала Lederne во вторник закроются три месторождения. Если же требования бастующих так и не будут выполнены, то уже в среду приостановят работу еще три месторождения, отметили в публикации.

По словам главы сырьевой стратегии банка Saxo Bank Оле Хансена, высокие цены на газ полностью уничтожают спрос, который может когда-нибудь помочь стабилизации рынка.

В агентстве указали, что скачок цен на газ уже привел к росту инфляции в Германии. Это, в свою очередь, приведет к большим потрясениям в обществе. При этом более 35% от общего потребления газа в стране идет на промышленность.

12 июня NOG сообщила, что уровень добычи нефти в Норвегии может снизиться из-за проведения забастовки рабочими морских месторождений.