SuperJob: в России снизилось число компаний, где можно работать удаленно

В России снизилось число компаний, сотрудники которых работают на удаленке, сообщает РБК со ссылкой на опрос SuperJob.

Только 11% компаний заявили, что их сотрудники по-прежнему работают удаленно. При этом в конце марта дистанционный режим работы действовал в 25% компаний, а в мае 2020 года — в шести из десяти компаний.

Чаще всего разрешают работать удаленно в Москве (15%) и Петербурге (13%). При этом в регионах такой формат работы остался в 7% компаний.

Наибольшие число сотрудников, трудящихся дистанционно, — программисты, бухгалтеры и HR-менеджеры. Меньше всего на удаленке дизайнеров, сотрудников call-центров и работников сферы экономики.

Опрос проводился среди 1000 компаний из всех российских регионов с 1 по 30 июня.

Ранее сообщалось, что самыми высокооплачиваемыми вакансиями на удаленке в РФ стали архитектор и аналитик.