Аналитик Гусев допустил «откат в средневековье» стран ЕС при отказе от нефти из РФ

При отказе от нефти из России Европа может скатиться в средневековье. Об этом «Прайм» заявил замглавы наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» (ТЭК) Дмитрий Гусев.

«Думаю, европейцы даже не понимают, что за считанные месяцы могут откатиться в средневековье», — отметил Гусев.

По его словам, чисто теоретически Европа может отказаться от нефти из России. Но тогда европейцы должны отказаться от обогрева, кондиционеров, поездок на автомобилях и много чего еще.

Однако с остановкой поставок мировой рынок ждет коллапс. Оставшаяся на рынке нефть будет стоить очень дорого, а заполнить вакуум от добываемой Россией нефти будет просто невозможно.

Он добавил, что Россия сама может отказаться от поставок. Только для того, чтобы избежать возможных потерь, необходимо переориентировать потоки нефти в восточные страны.

В конце июня РБК писал, что в 2023 году курс рубля составит 83 руб. за доллар в случае, если Россия сможет переориентировать выпадающий нефтяной экспорт для Европы на 50%, нефть марки Brent будет стоить $100 за баррель, а Urals — $70.