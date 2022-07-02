В ФРГ опасаются остановки поставок газа из России

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью газете Die Zeit выразил опасение, что Россия прекратит поставки газа по газопроводу «Северный поток-1» после запланированного в этом месяце планового ежегодного ремонта.

«Никто в здравом уме не стал бы утверждать, что это невозможно», — сказал министр, подчеркивая, что «высокие цены на энергоносители представляют собой угрозу обществу Германии».

Накануне оператор «Северного потока» Nord Stream AG объявил, что газопровод не будет работать с 11 по 21 июля из-за планового ежегодного ремонта. Как сообщила компания, временно остановят работу обе нитки газопровода. Заместитель главы МИД России Александр Грушко заверил, что в решении нет никакой политической подоплеки.

На текущей неделе объем поставок газа из России через «Северный поток-1» существенно снизился из-за застрявшей в Канаде турбины Siemens. Она находится на техническом обслуживании. Ее не могут доставить в Германию из-за санкций, которые канадское правительство ввело против российского нефтегазового сектора. Они формально запрещают поставлять оборудование в Россию.