РБК: Минюст доработал механизм надзора за выводом денег за рубеж по исполнительным листам

Министерство юстиции РФ доработало поправки для борьбы с обналичиванием и выводом средств за рубеж через исполнительные документы. Об этом сообщает РБК.

Изменения в закон «Об исполнительном производстве» (229-ФЗ) должны усилить требования к тем, кто пытается получить деньги по решению суда и смягчить условия работы с исполнительными документами для банков. Это позволит «минимизировать случаи» перевода денег недобросовестным взыскателям, которые пытаются отмыть доходы сомнительного происхождения, вывести средства за рубеж или уйти от налогов, отметили в Минюсте.

В министерстве уточнили, что поправки были согласованы заинтересованными ведомства, а в Банке России из назвали «актуальными».

Ранее в Центробанке рассказали «Газете.Ru», что в России может заработать новый порядок возврата безналичных средств, похищенных мошенниками у граждан. Речь идет о возмещении банком всей украденной суммы без дополнительных условий. Нововведение подразумевает двойную проверку подозрительных операций – как со стороны банка отправителя, так и со стороны получателя.