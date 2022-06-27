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Венгрия отказалась обсуждать эмбарго на поставки российского газа

Глава МИД Венгрии заявил об отказе обсуждать возможность эмбарго на поставки российского газа

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Bela Szandelszky/AP

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не намерена даже обсуждать возможность эмбарго на поставки российского газа, так как это разрушит ее экономику, передает ТАСС слова политика с заседания Совета ЕС по вопросам транспорта, телекоммуникаций и энергетики в Люксембурге.

Сийярто подчеркнул, что прибыл на встречу «с четким мандатом, согласно которому Венгрия не желает вести переговоры о газовом эмбарго».

Говоря о возможном создании в ЕС совместных площадок для закупки газа, венгерский министр отметил, что участие в этой компании может быть только добровольным, и на государство не должны налагаться какие-либо обязательства по закупкам.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что венгерское правительство надеется на то, что в обозримом будущем Европейский союз не станет запрещать покупать российский газ, так как без него европейская экономика окажется в плачевном состоянии.

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