Премьер Черногории ожидает энергетического коллапса в Европе при отсутствии газа из РФ

Премьер Черногории Дритан Абазович, выступая в парламенте, заявил, что, если поставки газа из России будут остановлены и начнется массовый переход на электроэнергию, Европу ожидает энергетический коллапс, передает РИА «Новости».

Он напомнил парламентариям, что вопрос надежного энергоснабжения был обострен пандемией коронавируса, а затем конфликтом на Украине и сопутствующим кризисом.

«В таких шоковых ситуациях у нас должна быть целостная энергетическая политика, чтобы не дойти до ситуации, когда не будет хватать электроэнергии и нам придется вводить систему ограничений, знакомую гражданам по временам санкций (распада Югославии – прим. ред.)», — заявил Абазович.

По словам премьера, если с наступлением холодов Западная Европа не будет получать российский газ на уровне, который будет удовлетворять экономику и если они перейдут на электроэнергию, случится общий энергетический коллапс.

«Это значит, что ни за какие деньги не сможете купить электроэнергию. Не только рост ее цены, которая в такой ситуации точно взлетит в небо, но и с деньгами не получите», — подчеркнул политик.

Абазович выразил надежду, что такой сценарий не будет развиваться, но отметил, что его рассматривают «серьезные страны, чья экономика базируется на природном газе».

Ранее в Венгрии предрекли крах экономике Евросоюза в случае отказа от российского газа.