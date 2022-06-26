Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Шольц рассказал о «ясном сигнале» Запада Путину 14:11
Джонсон спрогнозировал «нестабильность в мире» из-за попыток уладить... 14:06
В Сочи из-за ливня подтопило около сотни домов 14:04
Президент ФФККР Горшков надеется, что ISU принесет извинения фигуристке Щербаковой 13:59
Красногорский детский дом проверяют после сообщений об издевательствах над детьми 13:51
В Москве начали раздавать воду на станциях метро из-за жары 13:50
Появилась информация о новой игре от авторов Dark Souls и Elden Ring 13:42
Получивший от Овечкина силовой прием игрок «Амкала» сравнил хоккеиста с кирпичом 13:42
Звезда сериала «Паутина» Харитонов признался, что у него сложные отношения... 13:41
Том Круз может получить до $200 млн за «Топ Ган: Мэверик» 13:39
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Глава Евросовета оценил возможность введения запрета на импорт золота из России

Глава Евросовета: мы готовы изучить возможность введения запрета на импорт золота из России

close
100%
Илья Наймушин/РИА «Новости»

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готов изучить возможность введения запрета на импорт золота из России. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы готовы смотреть, изучать… Смотреть, возможно ли целиться так, чтобы это навредило экономике России, а не нашей экономике», — сказал он на пресс-конференции на полях саммита G7 в баварском замке Эльмау.

Ранее британское правительство сообщило, что Великобритания, США, Канада и Япония договорились ввести запрет на импорт золота из России в ближайшее время. Он будет применяться к добытому или очищенному золоту. При этом санкции не затронут ранее приобретенное российское золото.

Также эту информацию подтвердил американский президент Джо Байден.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть