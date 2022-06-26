Глава Евросовета оценил возможность введения запрета на импорт золота из России

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готов изучить возможность введения запрета на импорт золота из России. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы готовы смотреть, изучать… Смотреть, возможно ли целиться так, чтобы это навредило экономике России, а не нашей экономике», — сказал он на пресс-конференции на полях саммита G7 в баварском замке Эльмау.

Ранее британское правительство сообщило, что Великобритания, США, Канада и Япония договорились ввести запрет на импорт золота из России в ближайшее время. Он будет применяться к добытому или очищенному золоту. При этом санкции не затронут ранее приобретенное российское золото.

Также эту информацию подтвердил американский президент Джо Байден.