Глава регулятора ФРГ Мюллер допустил трехкратное увеличение цен на газ для потребителей

Глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер на фоне снижения импорта в страну российского газа газа предупредил, что счета за газ для немецких граждан могут вырасти в три раза. Об этом он сказал в эфире телеканала N-TV.

По его словам, с момента сокращения поставок газа из РФ на прошлой неделе цены повысились на 50%.

«Многие импортеры газа говорят, что хотели бы переложить это (цены. — «Газета.Ru») дальше [на потребителей]», — сказал Мюллер.

Однако для этого потребуется начать корректировать цены, такая мера прописана в плане по реагированию на напряженную ситуацию с поставками газа. Случится ли это, по большей части зависит от того, как будет развиваться ситуация с потоками газа, отметил глава немецкого регулятора.

Он напомнил, что 11 июля стартует плановая ежегодная инспекция газопровода «Северный поток», его работа будет полностью приостановлена, а что будет дальше, пока неизвестно.

Ранее издание Spiegel сообщало, что Минфин Германии изучает возможность национализации части «Северного потока — 2».