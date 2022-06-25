Глава МВФ Георгиева: высокие цены на энергоносители несут риски для мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что МВФ считает, что высокие цены на энергоносители несут риски для мировой экономики, а также влияют на темпы ее развития. Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно, высокие цены на энергоносители несут риск для экономики США и для мировой экономики в целом. Не только потому, что это влияет на инфляцию, но и потому, что имеет более широкие последствия для перспектив роста», — утверждает Георгиева.

По ее словам, когда МВФ рассматривает возможность некоторого прекращения поставок нефти, то это создает дополнительное давление на цены на топливо.

Ранее Георгиева заявила, что экономика Соединенных Штатов, по прогнозу аналитиков Международного валютного фонда, замедлится и стране будет трудно избежать рецессии.

Также она отметила, что Международный валютный фонд «должен признать неопределенность текущей ситуации». По ее словам, организация видит значительные риски спада американской экономики в текущем году.