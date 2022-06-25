Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Посол Степанов: отношения РФ и Канады стали виртуальным, лишившись всякого наполнения 01:31
Хавбек «Крыльев» Ежов считает перешедшего в «Спартак» Зиньковского... 01:30
Посол России высказался о вопросе поставок турбин для «Северного... 01:26
ВОЗ: в мире выявлено 920 предполагаемых случаев гепатита неизвестного... 01:23
Инфекционист Тимаков: оспу обезьян нельзя считать пандемией 01:16
В Петербурге проходит праздник российских выпускников «Алые паруса» 01:08
Путин обратился к российским выпускникам 00:59
УЕФА запретил проводить матчи под своей эгидой на территории Приднестровья 00:57
Назван быстрый способ обнаружить скрытые камеры в номере отеля 00:55
В МВД ЛНР сообщили об имеющейся информации о передислокации ВСУ... 00:42
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Глава МВФ Георгиева: высокие цены на энергоносители несут риски для мировой экономики

close
100%
РИА «Новости»

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что МВФ считает, что высокие цены на энергоносители несут риски для мировой экономики, а также влияют на темпы ее развития. Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно, высокие цены на энергоносители несут риск для экономики США и для мировой экономики в целом. Не только потому, что это влияет на инфляцию, но и потому, что имеет более широкие последствия для перспектив роста», — утверждает Георгиева.

По ее словам, когда МВФ рассматривает возможность некоторого прекращения поставок нефти, то это создает дополнительное давление на цены на топливо.

Ранее Георгиева заявила, что экономика Соединенных Штатов, по прогнозу аналитиков Международного валютного фонда, замедлится и стране будет трудно избежать рецессии.

Также она отметила, что Международный валютный фонд «должен признать неопределенность текущей ситуации». По ее словам, организация видит значительные риски спада американской экономики в текущем году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть