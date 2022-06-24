Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Посол Степанов: отношения РФ и Канады стали виртуальным, лишившись всякого наполнения 01:31
Хавбек «Крыльев» Ежов считает перешедшего в «Спартак» Зиньковского... 01:30
Посол России высказался о вопросе поставок турбин для «Северного... 01:26
ВОЗ: в мире выявлено 920 предполагаемых случаев гепатита неизвестного... 01:23
Инфекционист Тимаков: оспу обезьян нельзя считать пандемией 01:16
В Петербурге проходит праздник российских выпускников «Алые паруса» 01:08
Глава МВФ Георгиева: высокие цены на энергоносители несут риски для мировой... 01:08
Путин обратился к российским выпускникам 00:59
УЕФА запретил проводить матчи под своей эгидой на территории Приднестровья 00:57
Назван быстрый способ обнаружить скрытые камеры в номере отеля 00:55
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Глава МВФ заявила, что США будет трудно избежать рецессии

close
100%
Liu Jie/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экономика Соединенных Штатов, по прогнозу аналитиков Международного валютного фонда (МВФ), замедлится и стране будет трудно избежать рецессии. Об этом заявила директор-распорядитель международной организации Кристалина Георгиева, сообщает ТАСС.

«Учитывая курс, намеченный на июньской встрече Федерального комитета по операциям на открытом рынке, и ожидаемое сокращение бюджетного дефицита, мы ждали, что экономика США замедлится. Мы осознаем, что путь к тому, чтобы избежать рецессии в США, сужается», — сказала глава МВФ, представляя ежегодный доклад по состоянию американской экономики.

Также она отметила, что Международный валютный фонд «должен признать неопределенность текущей ситуации». По ее словам, организация видит значительные риски спада американской экономики в текущем году.

Ранее глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что цены на нефть и большую часть продуктов находятся вне контроля ведомства. При этом он подчеркнул, что вопрос цен на энергоресурсы и продукты в Европе стоит гораздо сильнее, чем в Соединенных Штатах.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть