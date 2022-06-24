Глава МВФ заявила, что США будет трудно избежать рецессии

Экономика Соединенных Штатов, по прогнозу аналитиков Международного валютного фонда (МВФ), замедлится и стране будет трудно избежать рецессии. Об этом заявила директор-распорядитель международной организации Кристалина Георгиева, сообщает ТАСС.

«Учитывая курс, намеченный на июньской встрече Федерального комитета по операциям на открытом рынке, и ожидаемое сокращение бюджетного дефицита, мы ждали, что экономика США замедлится. Мы осознаем, что путь к тому, чтобы избежать рецессии в США, сужается», — сказала глава МВФ, представляя ежегодный доклад по состоянию американской экономики.

Также она отметила, что Международный валютный фонд «должен признать неопределенность текущей ситуации». По ее словам, организация видит значительные риски спада американской экономики в текущем году.

Ранее глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что цены на нефть и большую часть продуктов находятся вне контроля ведомства. При этом он подчеркнул, что вопрос цен на энергоресурсы и продукты в Европе стоит гораздо сильнее, чем в Соединенных Штатах.