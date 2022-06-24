В Госдуме считают, что политика США может привести к падению востребованности доллара

Политика США может привести к тому, что доллар будет не востребован как в России, так и в других странах. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС.

Он напомнил о переходе России на продажу газа за рубли и погашение внешних долгов в национальной валюте.

«В принципе, нам доллары не нужны, если мы их тратить не можем», — отметил Аксаков, указывая на невозможность покупать американскую или европейскую продукцию. «Ну зачем нам такая валюта?», — добавил он.

Глава комитета по финансовому рынку также полагает, что от доллара могут со временем отказаться и другие страны, «посмотрев на недобросовестные действия европейских и американских партнеров».

«Может быть, вообще доллар никому не будет нужен из-за такой американской политики», — резюмировал он.

Обозреватель The Hill Марк Джоффе ранее писал, что навязывание санкционной политики США в отношении России поставило под угрозу благосостояние самой Америки и поставить под угрозу роль доллара США как мировой резервной валюты. Кроме того, сами санкции оказываются малоэффективными и требуют определенных издержек, добавил он.