Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Описана основная причина медленной зарядки смартфона 00:00
Глава МВФ заявила, что США будет трудно избежать рецессии 24.06.2022, 23:56
Минюст США заявил о несогласии с решением Верховного суда... 24.06.2022, 23:56
Овечкин об игре за футбольное «Динамо»: моя мечта осуществилась 24.06.2022, 23:55
В Белоруссии милиция «задержала» трехлетнего мальчика, который украл... 24.06.2022, 23:40
В комендатуре Северодонецка сообщили о выходе трех мирных жителей... 24.06.2022, 23:39
Представитель нападающего «Зенита» Юри Алберто опроверг его переход... 24.06.2022, 23:32
Группа Little Big уехала из России в США 24.06.2022, 23:28
Нападающий Сарвели перешел из «Крыльев Советов»... 24.06.2022, 23:18
Американский публицист Бродоу назвал пять причин для отставки Байдена 24.06.2022, 23:17
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Госдуме считают, что политика США может привести к падению востребованности доллара

close
100%
Pexels

Политика США может привести к тому, что доллар будет не востребован как в России, так и в других странах. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС.

Он напомнил о переходе России на продажу газа за рубли и погашение внешних долгов в национальной валюте.

«В принципе, нам доллары не нужны, если мы их тратить не можем», — отметил Аксаков, указывая на невозможность покупать американскую или европейскую продукцию. «Ну зачем нам такая валюта?», — добавил он.

Глава комитета по финансовому рынку также полагает, что от доллара могут со временем отказаться и другие страны, «посмотрев на недобросовестные действия европейских и американских партнеров».

«Может быть, вообще доллар никому не будет нужен из-за такой американской политики», — резюмировал он.

Обозреватель The Hill Марк Джоффе ранее писал, что навязывание санкционной политики США в отношении России поставило под угрозу благосостояние самой Америки и поставить под угрозу роль доллара США как мировой резервной валюты. Кроме того, сами санкции оказываются малоэффективными и требуют определенных издержек, добавил он.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть