Во Франции ожидают, что инфляция к концу 2022 года достигнет 7%

Показатель роста цен во Франции продолжает расти и к концу 2022 года может закрепиться на уровне от 6,5% до 7%. Сообщение об этом пресс-служба Национального института статистики опубликовала на своем сайте.

По итогам мая инфляция в стране составила 5,2%.

«Инфляция продолжит расти, приблизительно до 7% в сентябре. После сентября она стабилизируется на уровне от 6,5% до 7%», — сказано в документе.

Как уточняется, ситуацию вызвал рост цен на энергоносители и продовольствие. Особенно сильно растет стоимость на продукты и промышленные товары.

Европейский центральный банк ранее спрогнозировал годовую инфляцию в еврозоне в 2022 году на уровне 6,8%.

В первой половине июня госсекретарь французского правительства Оливия Грегуар заявила, что в стране собираются перечислить на счета французов деньги, чтобы частично компенсировать рекордный рост цен.

По ее словам, размеры компенсации определят позднее. Официальный представитель кабмина уточнила, что при расчете суммы выплаты будет учитываться количество членов семьи.