Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Фигуристка Радионова удивилась отчислению Зининой из академии Плющенко 20:56
Биолог перечислила запахи, которые отпугнут гадюку 20:51
В Тбилиси застрелен соучредитель крупной инвестиционной компании Silk Road Group 20:51
Блинкен признал успехи России в Донбассе, но сказал, что они имеют лишь тактическое... 20:50
В Шуе аферистка «сняла порчу» с денег 81-летней пенсионерки и украла... 20:50
Тренер «Динамо» Йоканович рассказал, как будет использовать Овечкина... 20:46
В МИД напомнили, что Россия никому и никогда не угрожала ядерным оружием 20:46
«АвтоВАЗ» раскрыл альтернативные названия «Нивы» 20:41
Захарова обвинила ЕС в «инвестициях» в продолжение боевых действий... 20:38
В ООН осудили решение Верховного суда США об отмене постановления о правах... 20:34
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Во Франции ожидают, что инфляция к концу 2022 года достигнет 7%

close
100%
Depositphotos

Показатель роста цен во Франции продолжает расти и к концу 2022 года может закрепиться на уровне от 6,5% до 7%. Сообщение об этом пресс-служба Национального института статистики опубликовала на своем сайте.

По итогам мая инфляция в стране составила 5,2%.

«Инфляция продолжит расти, приблизительно до 7% в сентябре. После сентября она стабилизируется на уровне от 6,5% до 7%», — сказано в документе.

Как уточняется, ситуацию вызвал рост цен на энергоносители и продовольствие. Особенно сильно растет стоимость на продукты и промышленные товары.

Европейский центральный банк ранее спрогнозировал годовую инфляцию в еврозоне в 2022 году на уровне 6,8%.

В первой половине июня госсекретарь французского правительства Оливия Грегуар заявила, что в стране собираются перечислить на счета французов деньги, чтобы частично компенсировать рекордный рост цен.

По ее словам, размеры компенсации определят позднее. Официальный представитель кабмина уточнила, что при расчете суммы выплаты будет учитываться количество членов семьи.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть