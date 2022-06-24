Соединенные Штаты отозвали экспортные привилегии у Nordwind Airlines, «Победы», S7 Airline

Министерство торговли США на временной основе отозвало экспортные привилегии у российских авиакомпаний Nordwind Airlines, «Победа» и S7 Airlines. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ ведомства.

В Минторге не уточнили, что именно послужило поводом для этого решения. Сообщается, что меру введены на шесть месяцев с возможностью продления.

В конце мая сообщалось, что американское торговое ведомство отозвало экспортные привилегии у авиакомпании «Россия». Перевозчика внесли в список юридических лиц, у которых временно отозваны экспортные привилегии, из-за приписываемых компании нарушений экспортных ограничений, введенных против российской стороны.

Ранее 24 июня сообщалось, что Минтранс России не подтвердил опасений Международной организации гражданской авиации (ICAO) о безопасности полетов гражданской авиации в России. В ведомстве заверили, что безопасность полетов поддерживается на высоком уровне: воздушные суда обслуживают те же специалисты с теми же инструментами, что и раньше.

В ICAO до этого заявили, что из-за двойной регистрации российских самолетов есть проблема действительности их сертификатов летной годности.