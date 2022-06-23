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В бундестаге заявили, что нужно отказаться от энергетических санкций против РФ

Депутат бундестага Эрнст: энергетические санкции против России наносят вред населению ФРГ

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Michele Tantussi/Reuters

Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что нужно прекратить энергетические санкции в отношении России, так как отказ от российских энергоресурсов наносит вред лишь населению Германии, передает ТАСС.

«Нам не нужна санкционная политика, которая носит чисто символический характер и заставляет страдать наших сотрудников, пенсионеров и семьи», — отметил Эрнст.

Он призвал федеральное правительство признать, что краткосрочный отказ от энергоносителей из России не нанесет массовый вред ее населению и компаниям.

Также по словам политика, неприемлемо, «что федеральное правительство месяцами раскручивало санкционную спираль в энергетическом секторе и теперь удивляется тому, что Россия со своей стороны, вероятно, сокращает свои поставки».

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии призвало немецкие компании и потребителей быть готовыми экономить газ из-за значительного повышения цен на голубое топливо.

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